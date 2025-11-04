ua en ru
"Здесь должна звучать Украина": в Одессе остановили работу Palladium из-за российской музыки

Вторник 04 ноября 2025 18:45
UA EN RU
"Здесь должна звучать Украина": в Одессе остановили работу Palladium из-за российской музыки Фото: Клуб Palladium в Одессе (topclub.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе временно прекратил работу гостинично-ресторанный комплекс Palladium после того, как диджей включил в клубе русскую песню перед тысячной публикой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.

Кипер подписал совместный с военным командованием приказ о запрете работы Palladium на время проверки по воспроизведению русскоязычного контента.

Он отметил, что все заведения общественного питания, отдыха и торговли в области должны неукоснительно соблюдать законодательство о государственном языке, культуре и требования военного положения. Кроме того, департаментам ОВА, главам громад и другим причастным государственным органам поручено принять меры для предотвращения подобных нарушений и провести с предпринимателями четкое разъяснение требований законодательства.

"Одесса - украинский город. И здесь должна звучать Украина", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал после того, как в клубе Palladium диджей включил российскую песню перед тысячной публикой. Глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал это недопустимым во время войны с РФ и поручил провести проверку и дать правовую оценку действиям заведения.

РБК-Украина также писало, что в Украине действует запрет на публичное исполнение русской музыки, а за ее воспроизведение в заведениях предусмотрены штрафы. Юрист Карина Гринчик отмечает: слушать российских исполнителей во время войны - это не только вопрос вкуса, но и моральной ответственности. За частное прослушивание наказания нет, но за публичное - штраф, который могут повысить. В нескольких городах уже были случаи, когда людей привлекали к ответственности за публичное слушание российской музыки.

Одесса Языковой скандал Музыка Российская музыка
