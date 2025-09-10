ua en ru
Польща застосувала зброю: Туск про атаку дронів

Польща, Середа 10 вересня 2025 06:09
Польща застосувала зброю: Туск про атаку дронів Фото: Дональду Туску доповіли про дрони РФ над Польщею (Getty Image)
Автор: Марина Балабан

У Польщі триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у соцмережі Х прем'єр-міністра Польща Дональда Туска.

За його словами, військові застосували озброєння проти об'єктів.

"Я постійно контактую з Президентом та Міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", - написав він.

Також Дональд Туск зауважив, що міністр оборони Польщі знаходиться у "тісному контакті" з членами та лідерами країн НАТО.

Нічна атака "Шахедів" на Польщу

У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Було залучено авіацію для відбиття повітряної загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Дані з сервісу Flightradar24 свідчили про те, що у повітряному просторі Польщі також перебував винищувач F-35.

У Польщі було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон.

Раніше повітряний простір Польщі також порушували російські дрони. Так, у ніч на 3 вересня Польща піднімала в повітря авіацію. Тоді на територію Польщі залітали два дрони, але польські військові не збили, оскільки ті не становили небезпеки.

