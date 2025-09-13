У Туска викрали Lexus: підозрюваного зловили в аеропорту (фото)

Викрадача Lexus заарештували в аеропорту безпосередньо перед виїздом з країни. Як дізнався репортер RMF FM, затриманий не є новачком для поліції - він має попередні судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

Відомо, що затриманий - 41-річний громадянин Польщі, який мешкає в Сопоті.

Чоловіка заарештували о 6-й ранку в аеропорту Гданська, безпосередньо перед його вильотом до Болгарії. Повідомляється, що здивований офіцерами, підозрюваний навіть не чинив опору.

Затриманого доставили до відділку поліції. Правоохоронці також обшукали його квартиру та вилучили докази, які можуть бути корисними в подальшому розслідуванні.

Варто зазначити, що комісар Каріна Камінська ще в середу ввечері повідомила, що вже за кілька годин після заяви про викрадення Lexus родини прем’єр-міністра Туска поліція знайшла авто на парковці в Гданську.