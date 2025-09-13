У Туска угнали Lexus: подозреваемого поймали в аэропорту (фото)

Похитителя Lexus арестовали в аэропорту непосредственно перед выездом из страны. Как узнал репортер RMF FM, задержанный не является новичком для полиции - он имеет предыдущие судимости за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.

Известно, что задержанный - 41-летний гражданин Польши, проживающий в Сопоте.

Мужчину арестовали в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед его вылетом в Болгарию. Сообщается, что удивленный офицерами, подозреваемый даже не оказал сопротивления.

Задержанного доставили в отделение полиции. Правоохранители также обыскали его квартиру и изъяли доказательства, которые могут быть полезными в дальнейшем расследовании.

Стоит отметить, что комиссар Карина Каминская еще в среду вечером сообщила, что уже через несколько часов после заявления об угоне Lexus семьи премьер-министра Туска полиция нашла авто на парковке в Гданьске.