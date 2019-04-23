Туск и Зеленский поговорили по телефону

Председатель Европейского Совета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.

В ходе разговора с Зеленским Туск заявил, что Европейский союз неизменно поддерживает Украину.

"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - сказал он.

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов.

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Напомним, ранее Туск поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он также заверил, что Европейский союз и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.