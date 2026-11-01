Туск заявив про втручання проросійських сил у конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що конфлікт навколо Конституційного трибуналу країни використовують проросійські сили. Вони підтримують політиків та організації, які прагнуть послабити польську демократію, а також залучили до цього протистояння армію російських ботів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Туска, опубліковане в його соцмережі Х.

За словами глави польського уряду, у країні вже багато років діють політики й організації, які прагнуть зруйнувати демократію та верховенство права.

Він наголосив, що ці сили знаходять підтримку за кордоном, зокрема серед прихильників Росії.

"Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. А сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Ба більше, вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля", - заявив Туск.

Прем'єр також звинуватив президента Польщі Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" (PiS) у блокуванні змін, пов'язаних із роботою Конституційного трибуналу.

Водночас Туск наголосив, що Польща не повинна поступатися незалежністю своєї демократії та принципами верховенства права, за які країна тривалий час боролася.