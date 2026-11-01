Туск заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт вокруг Конституционного трибунала страны используют пророссийские силы. Они поддерживают политиков и организации, стремящиеся ослабить польскую демократию, а также привлекли к этому противостоянию армию русских ботов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Туска, опубликованное в его соцсети Х.

По словам главы польского правительства, в стране уже много лет действуют политики и организации, стремящиеся разрушить демократию и верховенство права.

Он подчеркнул, что эти силы находят поддержку за границей, в том числе среди сторонников России.

"Не случайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил. А сегодня в этом конфликте пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Более того, они даже дождались публичных комплиментов от главного идеолога Кремля", - заявил Туск.

Премьер также обвинил президента Польши Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость" (PiS) в блокировании изменений, связанных с работой Конституционного трибунала.

В то же время Туск подчеркнул, что Польша не должна уступать независимость своей демократии и принципы верховенства права, за которые страна долгое время боролась.