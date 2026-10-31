Президент Польщі силоміць зайшов до Конституційного трибуналу, біля суду сутички
У ніч на 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький прорвався до будівлі Конституційного трибуналу, яку контролюють поліція та судді, обрані нинішнім Сеймом. Біля суду тривають сутички між поліцією і протестувальниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Onet.
Навроцький зайшов до трибуналу незадовго до першої ночі за польським часом. Речник президента оприлюднив відео, на якому видно, як президента штовхають на вході.
У Канцелярії президента стверджують, що зупинити Навроцького намагалися судді, обрані нинішнім Сеймом, Анна Корвін-Пьотровська і Кристіан Маркевич. Саме Корвін-Пьотровська напередодні оголосила про відсторонення голови трибуналу.
"Ви не є суддями Конституційного трибуналу", - заявив їй президент.
Разом із Навроцьким до будівлі зайшли перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський і глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький. Вони провели всередину заступника голови трибуналу Бартломея Соханського. Він перебуває у своєму кабінеті і називає накази про своє відсторонення "неіснуючими документами".
Судді, обрані нинішнім Сеймом, відмовилися віддавати представникам президента ключі від приміщень. У таборі уряду стверджують, що люди з Канцелярії президента намагалися ці ключі забрати.
Біля будівлі тривають штовханина і сутички протестувальників із поліцією. Поліцейські кордони перекрили вхід, правоохоронці попередили, що можуть застосувати силу.
Лідер опозиційної "Конфедерації" і віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак назвав нічні події успіхом президента і припустив, що протистояння може тривати дні, тижні або навіть місяці.
На тлі цих подій у відставку подав посол Польщі в Румунії Павел Солох, пояснивши це ситуацією навколо трибуналу.
Криза навколо трибуналу загострилася ввечері 30 жовтня. Поліція заблокувала будівлю суду, пославшись на можливу загрозу життю і здоров'ю суддів та працівників. Корвін-Пьотровська як суддя з найдовшим стажем відсторонила на місяць голову трибуналу Богдана Свєнчковського і його заступника, а генпрокурор подав заяви про зняття з них імунітету. На сторінці трибуналу в X тоді ж написали, що сайт нібито захоплено, а Свєнчковський залишається на посаді.
Протистояння уряду Дональда Туска і президента за контроль над судами триває давно. Туск вважає, що попередня влада зробила трибунал політично залежним, і намагається змінити його склад. Навроцький натомість відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, обраних парламентом, а Свєнчковський не допустив до роботи суддів від нинішньої більшості.
Криза вибухнула в той самий день, коли глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що США просять європейських союзників пом'якшити риторику щодо Росії. Він назвав це неприпустимим на тлі постійних російських ударів по Україні.