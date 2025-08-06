Україна планує у вересні почати ексгумації українців на території Польщі
У вересні 2025 року Україна планує почати ексгумацію останків українців, яких неналежно поховали на території Польщі.
Як повідомляє РБК-Україна, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, в грудні минулого року сторони обмінялися списками можливих місць для таких робіт: поляки передали 13 локацій, українці - чотири.
Зараз такі роботи ведуть на Збоїщах у Львові, де ексгумують останки польських солдатів, що загинули на початку Другої світової війни.
"Українська сторона готується до таких робіт на території Польщі - в селищі Юречкова. Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні - розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів", - розповів Наджос.
Ексгумація жертв Волинської трагедії
Нагадаємо, у квітні в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році.
Це була перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років.
У травні травня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розповіло, що вже віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано понад 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет.
Також у серпні на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочалися спільні пошуково-ексгумаційні роботи українсько-польської експедиції.
Волинська трагедія
У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.
В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.