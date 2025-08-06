Україна планує у вересні почати ексгумації українців на території Польщі

У вересні 2025 року Україна планує почати ексгумацію останків українців, яких неналежно поховали на території Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна , заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос розповів в інтерв'ю "Укрінформу" .

За його словами, в грудні минулого року сторони обмінялися списками можливих місць для таких робіт: поляки передали 13 локацій, українці - чотири.

Зараз такі роботи ведуть на Збоїщах у Львові, де ексгумують останки польських солдатів, що загинули на початку Другої світової війни.

"Українська сторона готується до таких робіт на території Польщі - в селищі Юречкова. Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні - розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів", - розповів Наджос.