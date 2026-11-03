Туск заявив про "підозрілий рух" на кордоні Польщі та Росії вночі

"Підозрілий рух" на кордоні

Туск заявив, що поблизу кордону з російською областю Кенігсберг (у Росії це місто називають Калінінград - ред.) сталася спроба провокації.

"Трохи після півночі я отримав повідомлення від прикордонника, що на польсько-російському кордоні, на півночі, спостерігається тривожний рух. Люди з ліхтариками. Ми дуже швидко мобілізували там відповідні сили та ресурси та змогли запобігти провокації", - сказав він.

Видання дізналося, що служби втрутилися тієї ночі саме поблизу Семпополя у Вармінсько-Мазурському краї. Польський кордон перетнуто не було. Помічені особи відійшли вглиб Кенігсберзької області.

РФ готує провокації

Прем'єр-міністр також заговорив про спецоперацію на кордоні з Кенігсберзьким регіоном.

"Ми отримали інформацію від наших служб, а також від союзних служб, що в ці перші дні листопада можливі акти саботажу або серйозніші провокації на кордоні з РФ, або ж акти саботажу, організовані ворожими службами", - каже він.

За словами Туска, про це Польщу попереджав і генерал Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Після отримання більш точної інформації про те, що інциденти, включно зі збройними вторгненнями до Польщі, можуть статися в цей час, ми вирішили розгорнути значні поліцейські та антитерористичні сили на кордоні, а також посилити прикордонну охорону", - зазначив політик.

Польща готова запобігти

Туск закликав поляків до зосередженості та готовності запобігти провокаціям, адже напруженість та ескалація з боку Росії можуть продовжуватися.

Він повідомив, що в штаб-квартирі Національної поліції створено штаб спеціальних операцій, які проводяться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та Підляшші. У роботі штабу також бере участь Прикордонна служба.