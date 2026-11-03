Туск заявив про "підозрілий рух" на кордоні Польщі та Росії вночі

Росія намагалася влаштувати провокацію на кордоні з Польщею. Це сталося у ніч проти 3 листопада у Калінінградській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на засіданні Ради міністрів, передає RMF24.
Туск заявив, що поблизу кордону з російською областю Кенігсберг (у Росії це місто називають Калінінград - ред.) сталася спроба провокації.
"Трохи після півночі я отримав повідомлення від прикордонника, що на польсько-російському кордоні, на півночі, спостерігається тривожний рух. Люди з ліхтариками. Ми дуже швидко мобілізували там відповідні сили та ресурси та змогли запобігти провокації", - сказав він.
Видання дізналося, що служби втрутилися тієї ночі саме поблизу Семпополя у Вармінсько-Мазурському краї. Польський кордон перетнуто не було. Помічені особи відійшли вглиб Кенігсберзької області.
Прем'єр-міністр також заговорив про спецоперацію на кордоні з Кенігсберзьким регіоном.
"Ми отримали інформацію від наших служб, а також від союзних служб, що в ці перші дні листопада можливі акти саботажу або серйозніші провокації на кордоні з РФ, або ж акти саботажу, організовані ворожими службами", - каже він.
За словами Туска, про це Польщу попереджав і генерал Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
"Після отримання більш точної інформації про те, що інциденти, включно зі збройними вторгненнями до Польщі, можуть статися в цей час, ми вирішили розгорнути значні поліцейські та антитерористичні сили на кордоні, а також посилити прикордонну охорону", - зазначив політик.
Туск закликав поляків до зосередженості та готовності запобігти провокаціям, адже напруженість та ескалація з боку Росії можуть продовжуватися.
Він повідомив, що в штаб-квартирі Національної поліції створено штаб спеціальних операцій, які проводяться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та Підляшші. У роботі штабу також бере участь Прикордонна служба.
Раніше РБК-Україна писало, що протягом найближчих кількох місяців у гібридній війні Росії проти Європи може відбутися нова серйозна ескалація. Про це заявив наприкінці жовтня Дональд Туск.
Крім того, Польща готова розглянути перенесення прикордонного контролю на свою територію через безпекові ризики в Україні.