Туск заявил о "подозрительном движении" на границе Польши и России ночью

"Подозрительное движение" на границе

Туск заявил, что вблизи границы с российской областью Кенигсберг (в России этот город называют Калининград - ред.) произошла попытка провокации.

"Немного позже полуночи я получил сообщение от пограничника, что на польско-российской границе, на севере, наблюдается тревожное движение. Люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и ресурсы и смогли предотвратить провокации", - сказал он.

Издание узнало, что службы вмешались в ту ночь именно вблизи Семпополя в Варминско-Мазурском крае. Польская граница пересечена не была. Замеченные лица отошли вглубь Кенигсбергской области.

РФ готовит провокации

Премьер-министр также заговорил о спецоперации на границе с Кенигсбергским регионом.

"Мы получили информацию от наших служб, а также от союзных служб, что в эти первые дни ноября возможны акты саботажа или более серьезные провокации на границе с РФ, или акты саботажа, организованные вражескими службами", - говорит он.

По словам Туска, об этом Польшу предупреждал и генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

"После получения более точной информации о том, что инциденты, включая вооруженные вторжения в Польшу, могут произойти в это время, мы решили развернуть значительные полицейские и антитеррористические силы на границе, а также усилить пограничную охрану", - отметил политик.

Польша готова предотвратить

Туск призвал поляков к сосредоточенности и готовности предотвратить провокации, ведь напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться.

Он сообщил, что в штаб-квартире Национальной полиции создан штаб специальных операций, проводимых в Варминско-Мазурском воеводстве и Подляшье. В работе штаба также участвует Пограничная служба.