ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Туск висміяв відсутність Орбана на саміті ЄС та згадав росіян

16:25 24.04.2026 Пт
2 хв
За словами польського прем'єра, атмосфера на саміті була "геть іншою"
Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск пожартував з приводу відсутності угорського колеги Віктора Орбана на саміті ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Читайте також: Життя після Орбана: хто буде новим агентом Путіна в Євросоюзі

"Вчора відчувалось величезне полегшення, бо вперше за багато років серед нас не було росіян, якщо ви розумієте, про що я", - сказав Туск.

Таким натяком на зв’язки Орбана з РФ польський політик прокоментував перший день неформального саміту ЄС, який стартував у четвер, 23 квітня на Кіпрі.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що після парламентських виборів в Угорщині атмосфера на саміті ЄС була "геть іншою", адже ця країна довела, що демократія може перемагати.

Прем’єр-міністр Угорщини відсутній на саміті ЄС. Водночас новий угорський прем’єр Петер Мадяр також не може представляти Угорщину, доки не вступить на посаду на початку наступного місяця.

Відновлення "Дружби" та кредит для України

Нагадаємо, після майже тримісячної перерви нафтопровід "Дружба" відновив роботу. Це було ключовою умовою для зняття блокування кредиту з боку Угорщини та Словаччини.

Після цього 22 квітня посли країн ЄС погодили виділення Україні 90 млрд євро пільгового кредиту та схвалили 20-й санкційний пакет проти країни-агресорки.

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС одностайно затвердила зміни до багаторічного бюджету, необхідні для фінансування цієї програми, а також ухвалила двадцятий пакет антиросійських санкцій.

Очікується, що кошти з кредитної програми ЄС для України обсягом 90 млрд євро можуть почати надходити вже у травні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Туск Євросоюз Російська Федерація Віктор Орбан
