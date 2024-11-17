UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Туск висловився про розмову Шольца з Путіним: ніхто не зупинить його дзвінками

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Однак телефонні дзвінки не зупинять главу Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу", - наголосив Туск.

Він зазначив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для світового майбутнього.

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Зауважимо, що за словами Туска, після телефонної розмови з Путіним Шольц зв'язався з ним.

РБК-Україна також писало, що вчора колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перед тим, як зателефонувати Путіну, Шольц обговорив це з українським президентам Володимиром Зеленським.

Однак Зеленський тоді негативно висловився про цю ідею.

Детальніше про цю розмову та про те, яких результатів "добився" Шольц дзвінком Путіну, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц