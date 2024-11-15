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Шольц після розмови з Путіним зателефонував прем'єру Польщі

П'ятниця 15 листопада 2024 19:11
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Шольц після розмови з Путіним зателефонував прем'єру Польщі Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц зв'язався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Як повідомляє РБК-Україна, про це польський прем'єр написав у соцмережі Х.

За словами Туска, Шольц розповів йому про свою розмову з Путіним.

"Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України", - зазначив прем'єр Польщі.

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

За даними Tagesschau, дзвінок тривав близько години.

У пресслужбі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца із Путіним.

Зокрема, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України та закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська.

При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним.

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