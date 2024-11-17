Туск высказался о разговоре Шольца с Путиным: никто не остановит его звонками

Разговор Шольца и Путина

Напомним, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры через два года.

Заметим, что, по словам Туска, после телефонного разговора с Путиным Шольц связался с ним.

РБК-Украина также писало, что вчера бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед тем, как позвонить Путину, Шольц обсудил это с украинским президентам Владимиром Зеленским.

Однако Зеленский тогда негативно высказался об этой идее.

Подробнее об этом разговоре и о том, каких результатов "добился" Шольц звонком Путину, можно узнать в материале РБК-Украина.

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