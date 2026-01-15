Туск вбачає "російський слід" в кібератаках на енергетичні об'єкти Польщі

Польський прем’єр Дональд Туск заявив про можливу причетність спецслужб РФ до кібератак на енергооб'єкти Польщі, однак "твердих доказів" немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
За словами Туска, польська критична інфраструктура не перебувала під загрозою, загрозу блекауту також не зафіксували.
"Були атаковані окремі об'єкти, зокрема дві теплоелектростанції. Атаки були спрямовані на систему, яка дозволяє управляти електроенергією, що надходить з відновлюваних джерел енергії. Ми поставилися до цього дуже серйозно", - розповів він.
Прем'єр Польщі наголосив, що у разі успішної атаки без тепла могли б залишитись пів мільйона людей. Водночас він зауважив, що кібератака не мала негативних наслідків, оскільки країна захищена від таких втручань і швидко відреагувала.
"Немає твердих доказів, але багато що вказує на те, що ці атаки були підготовлені групами, пов'язаними з російськими спецслужбами. Я не хочу спекулювати, але ми, мабуть, не маємо сумнівів щодо джерел натхнення", - додав Туск.
Нагадаємо, 14 січня віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що наприкінці 2025 року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор. Він зазначив, що ситуацію було важко контролювати, зокрема через несприятливі погодні умови.
Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, що виробляють електроенергію.
Зазначимо, РФ веде гібридну війну у вигляді кібератак і проти США. Наприклад у листопаді в получених Штатах зафіксували кібератаку Росії проти міської інфраструктури.
Хакери проникли в мережі американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспортних систем і аварійного реагування.