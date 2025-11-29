Туск на тлі "мирних планів" нагадав США, для чого створене НАТО

Глава польського уряду Дональд Туск наголосив на ключовій ролі НАТО у захисті Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в соцмережі X.
"Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії", – заявив Дональд Туск у своєму дописі.
Він підкреслив, що основою організації завжди була взаємна солідарність між членами, а не вузькі або егоїстичні інтереси.
Туск висловив сподівання, що ці принципи залишаються актуальними й сьогодні, у контексті сучасних геополітичних викликів та агресії Росії в Україні.
НАТО було створено 1949 року для колективного захисту країн Заходу від потенційної загрози з боку Радянського Союзу.
Принцип солідарності та колективної оборони закріплений у статті 5 Вашингтонського договору. У сучасному контексті організація продовжує протистояти російській агресії, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Туск наголосив, що мирний процес не повинен базуватися на елітарних чи суто стратегічних інтересах однієї держави, і що Київ повинен мати право самостійно формувати свої ключові позиції у переговорах.
Нагадаємо, що Дональд Туск заявив про неприйнятність ряду пунктів угоди по миру в Україні для Європи. Він також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору.
Відомо, що минулого тижня в Україні перебували американські генерали, які разом з українськими військовими узгоджували ключові положення мирного плану.
Також польський прем'єр прокоментував політичну нестабільність в Україні під час хаосу в мирних переговорах. Криза почалася через корупційний скандал. НАБУ викрило схему, в рамках якої від контрагентів "Енергоатому" вимагали відкати.