Туск на тлі "мирних планів" нагадав США, для чого створене НАТО

"Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії", – заявив Дональд Туск у своєму дописі.

Він підкреслив, що основою організації завжди була взаємна солідарність між членами, а не вузькі або егоїстичні інтереси.

Туск висловив сподівання, що ці принципи залишаються актуальними й сьогодні, у контексті сучасних геополітичних викликів та агресії Росії в Україні.

Північноатлантичний альянс

НАТО було створено 1949 року для колективного захисту країн Заходу від потенційної загрози з боку Радянського Союзу.

Принцип солідарності та колективної оборони закріплений у статті 5 Вашингтонського договору. У сучасному контексті організація продовжує протистояти російській агресії, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Туск наголосив, що мирний процес не повинен базуватися на елітарних чи суто стратегічних інтересах однієї держави, і що Київ повинен мати право самостійно формувати свої ключові позиції у переговорах.