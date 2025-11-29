Туск на фоне "мирных планов" напомнил США, для чего создано НАТО

"Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России", - заявил Дональд Туск в своем посте.

Он подчеркнул, что основой организации всегда была взаимная солидарность между членами, а не узкие или эгоистические интересы.

Туск выразил надежду, что эти принципы остаются актуальными и сегодня, в контексте современных геополитических вызовов и агрессии России в Украине.

Североатлантический альянс

НАТО был создан в 1949 году для коллективной защиты стран Запада от потенциальной угрозы со стороны Советского Союза.

Принцип солидарности и коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора. В современном контексте организация продолжает противостоять российской агрессии, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Туск подчеркнул, что мирный процесс не должен базироваться на элитарных или сугубо стратегических интересах одного государства, и что Киев должен иметь право самостоятельно формировать свои ключевые позиции в переговорах.