Туск на фоне "мирных планов" напомнил США, для чего создано НАТО

Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Глава польского правительства Дональд Туск отметил ключевую роль НАТО в защите Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

"Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России", - заявил Дональд Туск в своем посте.

Он подчеркнул, что основой организации всегда была взаимная солидарность между членами, а не узкие или эгоистические интересы.

Туск выразил надежду, что эти принципы остаются актуальными и сегодня, в контексте современных геополитических вызовов и агрессии России в Украине.

Североатлантический альянс

НАТО был создан в 1949 году для коллективной защиты стран Запада от потенциальной угрозы со стороны Советского Союза.

Принцип солидарности и коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора. В современном контексте организация продолжает противостоять российской агрессии, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Туск подчеркнул, что мирный процесс не должен базироваться на элитарных или сугубо стратегических интересах одного государства, и что Киев должен иметь право самостоятельно формировать свои ключевые позиции в переговорах.

 

Напомним, что Дональд Туск заявил о неприемлемости ряда пунктов соглашения по миру в Украине для Европы. Он также подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору.

Известно, что на прошлой неделе в Украине находились американские генералы, которые вместе с украинскими военными согласовывали ключевые положения мирного плана.

Также польский премьер прокомментировал политическую нестабильность в Украине во время хаоса в мирных переговорах. Кризис начался из-за коррупционного скандала. НАБУ разоблачило схему, в рамках которой от контрагентов "Энергоатома" требовали откаты.

