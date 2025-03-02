Туск на саміті у Лондоні проситиме союзників посилити східний фланг НАТО

"Це буде справжнім випробуванням намірів і можливостей кожної європейської держави, щоб війська європейських союзників були присутніми у Фінляндії, країнах Балтії і Польщі - на кордонах з Росією та Білоруссю", - сказав він.

Туск зазначив, що Польща повинна мати "додатковий страховий поліс" у вигляді зміцнення обороноздатності країни та Європи. На його думку, Європа "повинна взяти на свої плечі більшу відповідальність за безпеку континенту".

"Це парадокс, послухайте, як це звучить: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб вони їх захистили від 140 млн росіян. Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе", - додав Туск.

Прем'єр Польщі також заявив, що підтримує пропозицію прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні скликати саміт європейських лідерів і США.