Туск на саммите в Лондоне попросит союзников усилить восточный фланг НАТО

"Это будет настоящим испытанием намерений и возможностей каждого европейского государства, чтобы войска европейских союзников присутствовали в Финляндии, странах Балтии и Польше - на границах с Россией и Беларусью", - сказал он.

Туск отметил, что Польша должна иметь "дополнительный страховой полис" в виде укрепления обороноспособности страны и Европы. По его мнению, Европа "должна взять на свои плечи большую ответственность за безопасность континента".

"Это парадокс, послушайте, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 140 млн россиян. Если умеешь считать, то рассчитывай на себя", - добавил Туск.

Премьер Польши также заявил, что поддерживает предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони созвать саммит европейских лидеров и США.