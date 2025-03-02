Туск на саммите в Лондоне попросит союзников усилить восточный фланг НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что восточный фланг НАТО должен быть усилен. Об этом он будет просить союзников на саммите в Лондоне 2 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска перед саммитом, которого цитирует BBC.
"Это будет настоящим испытанием намерений и возможностей каждого европейского государства, чтобы войска европейских союзников присутствовали в Финляндии, странах Балтии и Польше - на границах с Россией и Беларусью", - сказал он.
Туск отметил, что Польша должна иметь "дополнительный страховой полис" в виде укрепления обороноспособности страны и Европы. По его мнению, Европа "должна взять на свои плечи большую ответственность за безопасность континента".
"Это парадокс, послушайте, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 140 млн россиян. Если умеешь считать, то рассчитывай на себя", - добавил Туск.
Премьер Польши также заявил, что поддерживает предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони созвать саммит европейских лидеров и США.
Напомним, ранее Польша и страны Балтии предложили Европейскому Союзу построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.
Также Польша начала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что "Восточный щит" направлен для сдерживания потенциального агрессора. Туск заявлял, что Польша уже начала строить линии укреплений на границе с Россией.
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