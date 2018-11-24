Туск рекомендует странам ЕС одобрить соглашение о Brexit

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После согласования договора о Brexit Британия и ЕС будут иметь 2 года, чтобы договориться о сотрудничестве

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран Европейского Союза (ЕС) поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС (Brexit) на саммите в воскресенье, 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в Twitter.

По словам Туска, Евросоюз и Великобритания достигли наилучшего компромисса относительно Brexit.

"Во время этих переговоров никто не хотел никого побеждать. Мы все искали хорошего и справедливого соглашения. И я считаю, что мы, наконец, нашли лучший компромисс. Учитывая все вышеизложенное, я буду рекомендовать, чтобы в воскресенье мы одобрили итог переговоров по Brexit", - заявил он.

Туск напомнил, что перед началом переговоров были поставлены цели минимизировать неопределенность и нарушения, вызванные Brexit, решить вопрос о статусе граждан ЕС, которые живут в Великобритании, обеспечить выполнение Лондоном финансовых обязательств, избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, предотвратить правовой вакуум для компаний ЕС

Туск считает, что данные цели были достигнуты.

"Соглашение о Brexit гарантирует, что права наших граждан полностью защищены, мирный процесс в Северной Ирландии не должен быть нарушен, Великобритания продолжит платить в бюджет ЕС в течение переходного периода, и будет обеспечена юридическая определенность", - пояснил он.

Президент Европейского совета отметил, что после принятия договора о Brexit в Британии и ЕС будет почти 2 года, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. Однако если этого времени не хватит, переходный период будет продлен еще на 2 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского союза в воскресенье, 25 ноября, намерены принять отдельное заявление относительно Гибралтара.