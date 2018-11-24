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Туск рекомендує країнам ЄС схвалити угоду про Brexit

Новини » Політика    24.11.2018 - 20:28
Туск рекомендує країнам ЄС схвалити угоду про Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Після узгодження договору про Brexit Британія та ЄС матимуть 2 роки, щоб домовитися про співпрацю

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що буде рекомендувати лідерам країн Європейського Союзу (ЄС) підтримати угоду про вихід Британії з ЄС (Brexit) на саміті у неділю, 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у Twitter.

За словами Туска, Євросоюз та Британія досягли найкращого компромісу щодо Brexit.

"Під час цих переговорів ніхто не хотів нікого перемагати. Ми всі шукали хорошої і справедливої угоди. І я вважаю, що ми зрештою знайшли найкращий компроміс. З огляду на все вищевикладене, я буду рекомендувати, щоб у неділю ми схвалили підсумок переговорів щодо Brexit", - заявив він.

Туск нагадав, що перед початком переговорів були поставлені цілі мінімізувати невизначеність і порушення, спричинені Brexit, розв'язати питання про статус громадян ЄС, які живуть у Великобританії, забезпечити виконання Лондоном фінансових зобов'язань, уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією, запобігти правовому вакууму для компаній ЄС.

Туск вважає, що дані цілі були досягнуті.

"Угода про Brexit гарантує, що права наших громадян повністю захищені, мирний процес в Північній Ірландії не має бути порушений, Великобританія продовжить сплачувати в бюджет ЄС упродовж перехідного періоду, і буде забезпечена юридична визначеність" - пояснив він.

Президент Європейської ради зазначив, що після ухвалення договору щодо Brexit у Британії та ЄС буде майже 2 роки, щоб домовитися про подальшу співпрацю. Проте якщо цього часу не вистачить, перехідний період буде продовжено ще на 2 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія дала згоду на вимогу Іспанії, щоб в контексті Brexit при врегулюванні питань, пов'язаних з Гібралтаром, була потрібна згода іспанської сторони.

Раніше РБК-Україна писало, що разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару.

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