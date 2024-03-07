Туск про протести фермерів: хочемо допомогти Україні, але потрібно захистити свій ринок

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що ЄС повинен захистити сільськогосподарський ринок. Він вважає, що найближчим часом повинні бути позитивні рішення для протестуючих аграріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Прем’єр-міністр Польщі сьогодні, 7 березня, візьме участь у конгресі Європейської народної партії, який проходить в Бухаресті. Там він обговорить проблеми фермерів.

Він звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського та натякнув на його "пасивність" щодо вирішення проблеми з протестами фермерів.

"Я постійно на зв'язку з Брюсселем. Дуже хотілося б, щоб цю роботу ніхто не псував, тому що ми вже близькі до фінішу. Ось моє щире звернення, особливо до комісара Войцеховського, який протягом цих довгих місяців був досить пасивним, щоб не сказати, що він завдав шкоди цій справі. Було б добре, щоб він нічого не псував на жодному етапі, особливо зараз, коли ми, можливо, завершуємо ці роботи", - сказав Туск.

Польський прем'єр додав, що у суботу зустрінуться з фермерами, та сподівається, що оголосить "щось серйозне".

Туск також заявив, що у Бухаресті підійме питання змін, які захистять європейських сільгоспвиробників.

"Ми дуже хочемо допомогти Україні, але водночас ми повинні захистити європейський, польський сільськогосподарський ринок", - наголосив він.

Протести фермерів

Нагадаємо, у середу, 6 березня, польські фермери влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави. Вони палили шини біля офісу Туска та Сейму.

В ході акції протесту сталися сутички з поліцією. Протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами. У відповідь на агресивні дії правоохоронці застосували газ.

Через протест 13 польських поліцейських постраждали, а влада Польщі розкритикувала агресивні дії протестувальників.

Додамо, що вчора Януш Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовольнити потреби протестуючих фермерів у країнах ЄС. Пізніше в Єврокомісії відхрестилися від цієї заяви комісара.