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Туск приостановил саммит ЕС, где избирали нового главу Еврокомиссии

Новости » Политика    01.07.2019 - 00:54
Туск приостановил саммит ЕС, где избирали нового главу Еврокомиссии
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Лидеры государств-членов Евросоюза провели саммит в Брюсселе

Глава Совета Европы Дональд Туск приостановил саммит Европейского союза в Брюсселе, где должны были избрать главу Европейской комиссии. Об этом пишет BBC

Туск решил сделать перерыв для двусторонних переговоров. Его представитель сказал, что саммит возобновится позже.

Сообщается, что правоцентристские лидеры крупнейшей политической группы ЕС в воскресенье преуменьшили шансы на соглашение с новым президентом Комиссии. Они выступают против плана предоставить пост голландскому левоцентристскому политику Франсу Тиммермансу.

Как известно, новый глава ЕК должен заменить на своем посту Жана-Клода Юнкера, который вступил на должность президента Еврокомиссии 1 ноября 2014 года.

Напомним, ранее глава Совета Европы Дональд Туск предложил отдать пост главы Европейской комиссии представителю фракции социалистов и демократов-левоцентристов, которая является второй по величине в Европарламенте.

РБК-Украина писало, что 30 июня, в Брюсселе лидеры государств-членов Евросоюза прибудут на саммит для попытки выбрать нового главу Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера. Также на саммите должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС.

РБК-Украина писало, что на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии.

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