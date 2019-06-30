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В Брюсселе сегодня пройдут выборы главы Еврокомиссии

Новости » Политика    30.06.2019 - 09:30
В Брюсселе сегодня пройдут выборы главы Еврокомиссии
Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

Перед саммитом запланировано проведение консультаций

В Брюсселе в воскресенье, 30 июня, лидеры государств-членов Евросоюза прибудут на саммит для попытки избрать нового председателя Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера, а также должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что перед саммитом вечером запланированы консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск должен впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Также представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно - члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов.

Напомним, что главный претендент на пост главы Еврокомиссии выбыл из гонки. Вебер считался главным претендентом на пост главы Еврокомиссии, однако во время голосования он и еще двое ведущих кандидатов не смогли получить достаточной поддержки европейских лидеров.

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