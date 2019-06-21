На саммите ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии

Фото: Дональд Туск (twitter/Reuters)

По словам Туска, ни один из кандидатов не получил большинства голосов

На саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Как информирует РБК-Украина, об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.

По его словам, никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов. Следующая встреча Европейского совета состоится 30 июня.

"А пока я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом", - сказал Туск.

Как отмечает агенство Reuters, президент Франции Эмманюэль Макрон выступал против кандидатуры Манфреда Вебера, замглавы немецкой партии "Христианско-социальный союз". При этом Вебер получил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что связанные с Российской Федерацией злоумышленники пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года. В ходе выборов были предприняты широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

Добавим, в Европарламенте объявили окончательный расклад сил на ближайшие 5 лет в результате выборов, которые прошли 26 мая. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия, на втором месте - Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы со 108 мандатами.