Туск предложил на пост главы Еврокомиссии представителя социалистов

Фото: Дональд Туск (Reuters)

Сегодня, 30 июня, в ЕС проходят выборы главы Еврокомиссии

Глава Совета Европы Дональд Туск предложил отдать пост главы Европейской комиссии представителю фракции социалистов и демократов-левоцентристов, которая является второй по величине в Европарламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Туск выступил во время консультаций с представителями основных парламентских фракций перед экстренным саммитом Европейского союза, на котором будет избран глава Еврокомиссии.

По данным издания, в ходе своего выступления Туск предложил отдать пост главы Еврокомиссии представителю фракции социалистов и демократов-левоцентристов.

Также он предложил отдать крупнейшей фракции Европейской народной партии должность руководителя Европарламента и должность главы внешнеполитической службы фракции либералов, в которую входит партия президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 30 июня, в Брюсселе лидеры государств-членов Евросоюза прибудут на саммит для попытки избрать нового председателя Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера. Также на саммите должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС.

РБК-Украина писало, что на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов.