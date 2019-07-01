ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туск призупинив саміт ЄС, де обирали нового главу Єврокомісії

Новини » Політика    01.07.2019 - 00:54
Туск призупинив саміт ЄС, де обирали нового главу Єврокомісії
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Лідери держав-членів Євросоюзу провели саміт у Брюсселі

Голова Ради Європи Дональд Туск призупинив саміт Європейського союзу в Брюсселі, де мали обрати главу Європейської комісії. Про це пише BBC.

Туск вирішив зробити перерву для двосторонніх переговорів. Його представник сказав, що саміт відновиться пізніше.

Повідомляється, що правоцентристські лідери найбільшої політичної групи ЄС в неділю применшили шанси на угоду з новим президентом Комісії. Вони виступають проти плану надати пост голландському левоцентристському політику Франсу Тіммермансу.

Як відомо, новий голова ЄК повинен замінити на своїй посаді Жана-Клода Юнкера, який вступив на посаду президента Єврокомісії 1 листопада 2014 року.

Нагадаємо, раніше глава Ради Європи Дональд Туск запропонував віддати посаду голови Європейської комісії представнику фракції соціалістів і демократів-лівоцентристів, яка є другою за величиною в Європарламенті.

РБК-Україна писало, що 30 червня, в Брюсселі лідери держав-членів Євросоюзу прибудуть на саміт для спроби вибрати нового главу Єврокомісії, який повинен змінити Жана-Клода Юнкера. Також на саміті має відбутися призначення кандидатів на інші керівні посади у інституціях ЄС.

РБК-Україна писало, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії.

У Брюсселі сьогодні пройдуть вибори голови Єврокомісії Головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки
Новини України Еврокомиссия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся