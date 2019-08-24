Туск предлагает пригласить Украину на следующий саммит G7

Президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ВВС Роса Аткинса.

По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".

Напомним, саммит государств "Большой семерки" открывается сегодня во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Добавим, группа мировых лидеров G7, вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России в "Большую семерку", но голосование по этому вопросу маловероятно.

Как известно, президент США Дональд Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить РФ присоединиться к G7. При этом Европейский союз выступил против присоединения России к группе G7.