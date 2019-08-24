Туск пропонує запросити Україну на наступний саміт G7

Президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ВВС Роса Аткінса.

За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської ради заявив, що "краще запросити Україну в наступному році".

Виступаючи на прес-конференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні".

Нагадаємо, саміт держав "Великої сімки" відкривається сьогодні у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Додамо, група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірно.

Як відомо, президент США Дональд Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. При цьому Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7.