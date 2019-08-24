Во Франции сегодня открывается саммит G7

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Саммит стартует во французском городе Биарриц

Саммит государств "Большой семерки" (G7) открывается сегодня во французском городе Биарриц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Официальное открытие саммита запланировано на 19:30 по местному времени (20:30 по Киеву).

Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа.

Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Немецкие СМИ сообщают, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что участники саммита G7 во французском Биаррице обсудят такие темы, как отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.

Напомним, лидеры стран Большой семерки проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии.

Добавим, РБК-Украина писало, что группа мировых лидеров G7, вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России в "Большую семерку", но голосование по этому вопросу маловероятно.