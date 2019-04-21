Туск поздравил Зеленского с победой

Председатель Европейского парламента Дональд Туск поздравил с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в Twitter.

Он также заверил, что Европейский союз и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Туск.

Напомним, ранее Зеленского с победой поздравил канцлер Австрии Себастьян Курц. Также он призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Также президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с и пригласил его в Польшу.

Добавим, что данные экзит-пола ТСН свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов в Украине побеждает Владимир Зеленский. Его поддержали 72,8% избирателей, Порошенко - 27,2%.