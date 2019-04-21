Туск привітав Зеленського з перемогою

Голова Європейського парламенту Дональд Туск привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска Twitter.

Він також запевнив, що Європейський союз і надалі надаватиме підтримку Україні.

"Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади = сильна українська демократія. Вітаємо Володимира Зеленського. ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку", - написав Туск.

Нагадаємо, раніше Зеленського з перемогою привітав канцлер Австрії Себастьян Курц. Також він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Також президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з і запросив його до Польщі.

Додамо, що дані екзит-полу ТСН свідчать, що в другому турі президентських виборів в Україні перемагає Володимир Зеленський. Його підтримали 72,8% виборців, Порошенко - 27,2%.