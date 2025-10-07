Туск: Польщі не вигідна екстрадиція українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Видача Німеччині українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", не в інтересах Польщі.
Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Туск зазначив, що остаточне рішення про екстрадицію підозрюваного у справі "Північних потоків", якого було затримано під Варшавою наприкінці вересня, має ухвалити суд.
Однак прем'єр звернув увагу, що такі трубопроводи зробили Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.
"Проблема Європи, проблема України, проблема Литви і Польщі полягає не в тому, що "Північний потік-2" було підірвано, а в тому, що його було побудовано. Видача цього громадянина іноземній державі точно не в інтересах Польщі", - додав він.
За даними Генпрокуратури Німеччини, затриманий українець Володимир З. був водолазом і, імовірно, входив у групу, яка у вересні 2022 року орендувала вітрильну яхту і встановила вибухівку на газопроводах "Північний потік" біля датського острова Борнхольм.
Німецькі слідчі звинувачують його у змові для організації вибуху і в "антиконституційному саботажі".
1 жовтня Варшавський окружний суд заарештував його на сім діб.
Раніше міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк, коментуючи можливість екстрадиції, зазначав, що "немає жодних підстав для поспішних дій".