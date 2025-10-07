Туск: Польщі не вигідна екстрадиція українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Туск зазначив, що остаточне рішення про екстрадицію підозрюваного у справі "Північних потоків", якого було затримано під Варшавою наприкінці вересня, має ухвалити суд.

Однак прем'єр звернув увагу, що такі трубопроводи зробили Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

"Проблема Європи, проблема України, проблема Литви і Польщі полягає не в тому, що "Північний потік-2" було підірвано, а в тому, що його було побудовано. Видача цього громадянина іноземній державі точно не в інтересах Польщі", - додав він.