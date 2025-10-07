Туск: Польше не выгодна экстрадиция украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Выдача Германии украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", не в интересах Польши.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Туск отметил, что окончательное решение об экстрадиции подозреваемого по делу "Северных потоков", который был задержан под Варшавой в конце сентября, должен принять суд.
Однако премьер обратил внимание, что такие трубопроводы сделали Европу чрезмерно зависимой от российских энергоресурсов.
"Проблема Европы, проблема Украины, проблема Литвы и Польши заключается не в том, что "Северный поток-2" был взорван, а в том, что он был построен. Выдача этого гражданина иностранному государству точно не в интересах Польши", - добавил он.
По данным Генпрокуратуры Германии, задержанный украинец Владимир З. был водолазом и, предположительно, входил в группу, которая в сентябре 2022 года арендовала парусную яхту и установила взрывчатку на газопроводах "Северный поток" у датского острова Борнхольм.
Немецкие следователи обвиняют его в сговоре для организации взрыва и в "антиконституционном саботаже".
1 октября Варшавский окружной суд арестовал его на семь суток.
Ранее министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк, комментируя возможность экстрадиции, отмечал, что "нет никаких оснований для поспешных действий".