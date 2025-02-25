Туск підтвердив зустріч європейських лідерів у Лондоні щодо питань оборони

Лідери європейських країн зберуться у Лондоні, щоб обговорити питання безпеки в Європі вже цього тижня. Зустріч підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , яке цитує заяву Дональда Туска.

За словами Туска, група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, для обговорення спільних планів щодо оборони та безпеки.

Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що Європейська комісія готує оборонний пакет. Деталі цього пакету будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня. А за кілька днів до нього буде проведена попередня зустріч.

"Ми будемо в Лондоні в неділю разом із нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити ці спільні плани щодо оборони,"- зауважив прем’єр.

Туск також додав, що він сподівається на швидку мобілізацію європейських країн в питанні оборони та безпеки на континенті.

"Я сподіваюся... що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, у питаннях фінансування оборони та безпеки стане беззаперечним фактом", - підкреслив політик.

Зустріч у Лондоні

Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що Велика Британія веде переговори про скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії проти України.

Видання зазначало, що ця зустріч стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили анонімні джерела агентства.