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Лідери ЄС проведуть у березні екстрений саміт з питань України та європейської оборони

Неділя 23 лютого 2025 20:51
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Лідери ЄС проведуть у березні екстрений саміт з питань України та європейської оборони Фото: президент Європейської ради Антоніо Коста (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На початку березня, 6 числа, лідери Європейського союзу зберуться на позачерговий саміт. На зустрічі обговорюватимуть ситуацію в Україні та європейську оборону.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Коста, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Він підкреслив, що зараз відбувається вирішальний момент для України та європейської безпеки.

"Я ухвалив рішення скликати спеціальну Європейську раду 6 березня. Ми переживаємо вирішальний момент для України та європейської безпеки. Під час консультацій з європейськими лідерами я почув спільну прихильність вирішенню цих завдань на рівні ЄС: зміцнення європейської оборони та рішучий внесок у мир на нашому континенті й довгострокову безпеку України", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ, до Києва приїдуть 13 лідерів, зокрема й глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За словами Зеленського, він хоче обговорити з партнерами можливі гарантії безпеки на окремій зустрічі. Вона може відбутися в одній зі столиць Європи.

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