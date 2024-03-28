Туск переконав Макрона підтримати невигідні для України зміни до умов про торгівлю, - ЗМІ

Компроміс у Європейському союзі (ЄС) щодо змін до угоди про торгівлю з Україною стався через те, що Польщі вдалось перетягнути на свою сторону президента Франції Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську радіостанцію RMF FM .
13 березня на пленарному засіданні Європейського парламенту було ухвалено поправки євродепутата Анджея Галіцьокого. Тоді ж було прийнято невигідні умови для України, які стосувались включення до розрахунків імпортного порогу 2021 року, коли обсяг агротоварів був низьким. Зокрема поправки стосувались й розширення обмежень на крупи та мед.
Через деякий час голова Міністерства сільського господарства Польщі Чеслав Секерський переконав прем'єр-міністра Дональда Туска зіграти ключову роль у зусиллях країни посилити обмеження проти українського агроімпорту.
Польща перетягнула на свій бік Францію
Як стверджують джерела радіостанції, розмова Туска та президента Франції Еммануеля Макрона, 15 березня, стала вирішальною в вищезгаданому питанні. Останній тоді мало знав про угоду з Україною, втім швидко зрозумів, що "Франція також може щось отримати", якщо підтримає Польщу.
Вже 20 березня євродепутати підтримали включення овесу, кукурудзи, круп й меду до обмежень. Втім, включити в угоду 2021 рік і додати до списку пшеницю не вдалося.
Тоді ж Польща та Франція виступили спільно. Це призвело до відсутності підтримки компромісу, який був попередньо укладений з Європейським парламентом.
22 березня, під час саміту ЄС, Макрон й Туск представили важливість змінити угоду з Україною. Переговори щодо цього проходили не лише офіційно, але й кулуарно. Після саміту, у п’ятницю, Макрон більш детально розповів про вимоги Парижу й Варшави щодо 2021 року та включення пшениці до списку обмежень.
Компромісна пропозиція
У понеділок, 25 березня, бельгійське головування намагалось формувати попередню угоду, яка не включала положень про 2021 рік, втім, зазнало невдачі. Тим часом Францію й Польщу також підтримали Італія, Хорваті й Словенія.
Коаліція країн змусила бельгійців бути більш гнучкими, через що останні самі представили компромісну пропозицію, яку в Європейській комісії назвали можливим остаточним рішенням ще до саміту. Пропозиція включає внесення половини 2021 року, що все ще сильно вплине на скорочення українського імпорту.
25 березня ЗМІ повідомляли, що Євросоюз відстрочив затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною. До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит та квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.
Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.
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