Туск убедил Макрона поддержать невыгодные для Украины изменения в условиях торговли, - СМИ

Компромисс в Европейском союзе (ЕС) по поводу изменений в соглашении о торговле с Украиной произошел из-за того, что Польше удалось перетащить на свою сторону президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.
13 марта на пленарном заседании Европейского парламента были приняты поправки евродепутата Анджея Галицкого. Тогда же были приняты невыгодные условия для Украины, которые касались включения в расчеты импортного порога 2021 года, когда объем агротоваров был низким. В частности поправки касались и расширения ограничений на крупы и мед.
Через некоторое время глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский убедил премьер-министра Дональда Туска сыграть ключевую роль в усилиях страны усилить ограничения против украинского агроимпорта.
Польша перетянула на свою сторону Францию
Как утверждают источники радиостанции, разговор Туска и президента Франции Эммануэля Макрона, 15 марта, стал решающим в вышеупомянутом вопросе. Последний тогда мало знал о соглашении с Украиной, впрочем, быстро понял, что "Франция также может что-то получить", если поддержит Польшу.
Уже 20 марта евродепутаты поддержали включение овеса, кукурузы, круп и меда в ограничения. Впрочем, включить в соглашение 2021 год и добавить в список пшеницу не удалось.
Тогда же Польша и Франция выступили совместно. Это привело к отсутствию поддержки компромисса, который был предварительно заключен с Европейским парламентом.
22 марта, во время саммита ЕС, Макрон и Туск представили важность изменить соглашение с Украиной. Переговоры по этому поводу проходили не только официально, но и кулуарно. После саммита, в пятницу, Макрон более подробно рассказал о требованиях Парижа и Варшавы относительно 2021 года и включения пшеницы в список ограничений.
Компромиссное предложение
В понедельник, 25 марта, бельгийское председательство пыталось формировать предварительное соглашение, которое не включало положений о 2021 году, впрочем, потерпело неудачу. Между тем Францию и Польшу также поддержали Италия, Хорватия и Словения.
Коалиция стран заставила бельгийцев быть более гибкими, из-за чего последние сами представили компромиссное предложение, которое в Европейской комиссии назвали возможным окончательным решением еще до саммита. Предложение включает внесение половины 2021 года, что все еще сильно повлияет на сокращение украинского импорта.
25 марта СМИ сообщали, что Евросоюз отсрочил утверждение соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 года ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.
Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.
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