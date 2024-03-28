Туск переконав Макрона підтримати невигідні для України зміни до умов про торгівлю, - ЗМІ

Компроміс у Європейському союзі (ЄС) щодо змін до угоди про торгівлю з Україною стався через те, що Польщі вдалось перетягнути на свою сторону президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську радіостанцію RMF FM .

13 березня на пленарному засіданні Європейського парламенту було ухвалено поправки євродепутата Анджея Галіцьокого. Тоді ж було прийнято невигідні умови для України, які стосувались включення до розрахунків імпортного порогу 2021 року, коли обсяг агротоварів був низьким. Зокрема поправки стосувались й розширення обмежень на крупи та мед.

Через деякий час голова Міністерства сільського господарства Польщі Чеслав Секерський переконав прем'єр-міністра Дональда Туска зіграти ключову роль у зусиллях країни посилити обмеження проти українського агроімпорту.

Польща перетягнула на свій бік Францію

Як стверджують джерела радіостанції, розмова Туска та президента Франції Еммануеля Макрона, 15 березня, стала вирішальною в вищезгаданому питанні. Останній тоді мало знав про угоду з Україною, втім швидко зрозумів, що "Франція також може щось отримати", якщо підтримає Польщу.

Вже 20 березня євродепутати підтримали включення овесу, кукурудзи, круп й меду до обмежень. Втім, включити в угоду 2021 рік і додати до списку пшеницю не вдалося.

Тоді ж Польща та Франція виступили спільно. Це призвело до відсутності підтримки компромісу, який був попередньо укладений з Європейським парламентом.

22 березня, під час саміту ЄС, Макрон й Туск представили важливість змінити угоду з Україною. Переговори щодо цього проходили не лише офіційно, але й кулуарно. Після саміту, у п’ятницю, Макрон більш детально розповів про вимоги Парижу й Варшави щодо 2021 року та включення пшениці до списку обмежень.

Компромісна пропозиція

У понеділок, 25 березня, бельгійське головування намагалось формувати попередню угоду, яка не включала положень про 2021 рік, втім, зазнало невдачі. Тим часом Францію й Польщу також підтримали Італія, Хорваті й Словенія.

Коаліція країн змусила бельгійців бути більш гнучкими, через що останні самі представили компромісну пропозицію, яку в Європейській комісії назвали можливим остаточним рішенням ще до саміту. Пропозиція включає внесення половини 2021 року, що все ще сильно вплине на скорочення українського імпорту.

Безмитна торгівля України з ЄС

25 березня ЗМІ повідомляли, що Євросоюз відстрочив затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною. До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит та квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.

Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.