Туск убедил Макрона поддержать невыгодные для Украины изменения в условиях торговли, - СМИ

Компромисс в Европейском союзе (ЕС) по поводу изменений в соглашении о торговле с Украиной произошел из-за того, что Польше удалось перетащить на свою сторону президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM .

13 марта на пленарном заседании Европейского парламента были приняты поправки евродепутата Анджея Галицкого. Тогда же были приняты невыгодные условия для Украины, которые касались включения в расчеты импортного порога 2021 года, когда объем агротоваров был низким. В частности поправки касались и расширения ограничений на крупы и мед.

Через некоторое время глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский убедил премьер-министра Дональда Туска сыграть ключевую роль в усилиях страны усилить ограничения против украинского агроимпорта.

Польша перетянула на свою сторону Францию

Как утверждают источники радиостанции, разговор Туска и президента Франции Эммануэля Макрона, 15 марта, стал решающим в вышеупомянутом вопросе. Последний тогда мало знал о соглашении с Украиной, впрочем, быстро понял, что "Франция также может что-то получить", если поддержит Польшу.

Уже 20 марта евродепутаты поддержали включение овеса, кукурузы, круп и меда в ограничения. Впрочем, включить в соглашение 2021 год и добавить в список пшеницу не удалось.

Тогда же Польша и Франция выступили совместно. Это привело к отсутствию поддержки компромисса, который был предварительно заключен с Европейским парламентом.

22 марта, во время саммита ЕС, Макрон и Туск представили важность изменить соглашение с Украиной. Переговоры по этому поводу проходили не только официально, но и кулуарно. После саммита, в пятницу, Макрон более подробно рассказал о требованиях Парижа и Варшавы относительно 2021 года и включения пшеницы в список ограничений.

Компромиссное предложение

В понедельник, 25 марта, бельгийское председательство пыталось формировать предварительное соглашение, которое не включало положений о 2021 году, впрочем, потерпело неудачу. Между тем Францию и Польшу также поддержали Италия, Хорватия и Словения.

Коалиция стран заставила бельгийцев быть более гибкими, из-за чего последние сами представили компромиссное предложение, которое в Европейской комиссии назвали возможным окончательным решением еще до саммита. Предложение включает внесение половины 2021 года, что все еще сильно повлияет на сокращение украинского импорта.

Беспошлинная торговля Украины с ЕС

25 марта СМИ сообщали, что Евросоюз отсрочил утверждение соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 года ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.