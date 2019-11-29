Туск передал полномочия главы Евросовета Мишелю

В Брюсселе в пятницу, 29 ноября, состоялась официальная церемония передачи полномочий председателя Европейского совета Шарлю Мишелю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Сообщается, что в рамках церемонии, уходящий у отставку президент Евросовета Дональд Туск передал колокол, символизирующий передачу власти, бельгийцу Шарлю Мишелю. Официально Мишель приступит к своим полномочиям в качестве главы Евросовета 1 декабря. Срок полномочий продлится на 5 лет.

Напомним, в июле на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Так, Шарль Мишель был выдвинут на пост главы Евросовета, Урсула фон дер Ляйен - на должность главы Еврокомиссии, Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

Ранее РБК-Украина писало, что 27 ноября Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Поддержали новый состав Еврокомиссии 461 депутат, 157 членов ЕК проголосовали против. Новая Еврокомиссия начнет работу 1 декабря.