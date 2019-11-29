Туск передав повноваження глави Євроради Мішелю

В Брюсселі в п'ятницю, 29 листопада, відбулася офіційна церемонія передачі повноважень голови Європейської ради Шарлю Мішелю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Повідомляється, що в рамках церемонії, що йде у відставку президент Євроради Дональд Туск передав дзвін, що символізує передачу влади, бельгійцю Шарлю Мішелю. Офіційно Мішель приступить до своїх повноважень як глави Євроради 1 грудня. Строк повноважень продовжено на 5 років.

Нагадаємо, в липні на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові посади в політичних та економічних структурах ЄС. Так, Шарль Мішель був висунутий на посаду глави Євроради, Урсула фон дер Ляйєн - на посаду голови Єврокомісії, Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.

Раніше РБК-Україна писало, що 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн. Підтримали новий склад Єврокомісії 461 депутат, 157 членів ЕК проголосували проти. Нова Єврокомісія розпочне роботу 1 грудня.