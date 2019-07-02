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В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

Новости » Политика    02.07.2019 - 21:03
В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

На саммите в Брюсселе согласован "пакет" кандидатур на ключевые посты в структурах Евросоюза

На саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза сегодня, 2 июля, согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в своем Twitter главы Евросовета Дональда Туска.

Сообщается, что на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

На пост, который занимает сам Туск выдвинута кандидатура бывшего бельгийского премьера Шарля Мишеля. Испанец Жозеп Боррель может занять пост главы европейской дипломатии.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

РБК-Украина писало, что на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов.

Сегодня Туск предложил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии. Кроме того, в кадровом пакете преемником Туска на пост председателя Европейского совета предлагается выбрать нынешнего руководителя бельгийского правительства Шарля Мишеля. Также Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности предлагается назначить министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

 

Туск предлагает министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии Туск приостановил саммит ЕС по кадровым вопросам до 2 июля
Новости Украины Дональд Туск
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