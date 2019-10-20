Туск ожидает от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Ранее британский премьер заявил, что не будет просить Евросоюз об отсрочке

Председатель Европейского совета Дональд Туск ожидает письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке выхода страны из Европейского союза (Brexit). Об этом он сообщил после телефонного разговора с Джонсоном, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Туска.

По словам главы Евросовета, в ходе разговора с британским премьером они обсудили ситуацию, сложившуюся по итогам голосования в Палате общин.

"Жду письма. Я только что говорил с премьер-министром Борисом Джонсоном о ситуации после голосования в Палате общин", - написал Туск.

При этом, по информации Reuters, премьер-министр Великобритании подтвердил Туску, что письмо будет отправлено в субботу, 19 октября.

В то же время сам британский премьер Борис Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с Европейским союзом по поводу отсрочки Brexit, и пообещал представить на следующей неделе в парламенте законодательство, необходимое для реализации его сделки о выходе из Евросоюза.

Напомним, 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона.