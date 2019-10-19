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Джонсон не собирается просить Евросоюз об отсрочке Brexit

Новости » Политика    19.10.2019 - 23:15
Джонсон не собирается просить Евросоюз об отсрочке Brexit
Фото: Борис Джонсон (GettyImages)

Премьер Британии анонсировал скорое представление в парламенте законодательства для реализации его сделки о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с Европейском союзом по поводу отсрочки Brexit. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передает издание ВВС.

При этом британский премьер пообещал представить на следующей неделе в парламенте законодательство, необходимое для реализации его сделки о выходе из Евросоюза.

"Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон также не заставляет меня это делать", - подчеркнул Джонсон.

Он также добавил, что встревожен сегодняшним решением законодателей.

Напомним, в субботу в Лондоне проходит демонстрация противников Brexit, требующих вынести вопрос о выходе страны из Европейского союза на повторный референдум.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона. Таким образом законодатели заставили его попросить ЕС отсрочить Brexit.

Добавим также, Джонсон надеялся, что согласованная сделка по поводу выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) будет одобрена британским парламентом 19 октября.

Массовая демонстрация противников Brexit проходит в Лондоне В Британии парламент обязал Джонсона попросить ЕС отсрочить Brexit
Новости Украины BrexitБорис Джонсон
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