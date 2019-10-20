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Туск очікує від Джонсона листа про відстрочку Brexit

Новини » Політика    20.10.2019 - 00:18
Туск очікує від Джонсона листа про відстрочку Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Раніше британський прем'єр заявив, що не проситиме Євросоюз про відстрочення

Голова Європейської ради Дональд Туск очікує листа від прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з проханням про відстрочення виходу країни з Європейського союзу (Brexit). Про це він повідомив після телефонної розмови з Джонсоном, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Туска.

Зі слів голови Євроради, під час розмови з британським прем'єром вони обговорили ситуацію, що склалася за підсумками голосування в Палаті громад.

"Чекаю листа. Я щойно говорив із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном про ситуацію після голосування в Палаті громад", - написав Туск.

Туск очікує від Джонсона листа про відстрочку Brexit

При цьому, за інформацією Reuters, прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив Туску, що лист буде надіслано в суботу, 19 жовтня.

Водночас сам британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що не буде вести переговори з Європейським союзом з приводу відстрочки Brexit, і пообіцяв представити наступного тижня у парламенті законодавство, необхідне для його реалізації угоди про вихід з Євросоюзу.

Нагадаємо, 19 жовтня парламент Великої Британії проголосував за те, щоб відкласти рішення щодо угоди голови уряду Бориса Джонсона.

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