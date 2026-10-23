Туск отримав від Зеленського "сигнал" щодо рішення Львівської облради про рік УПА
Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти владі Польщі, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради щодо оголошення 2027-го "роком УПА".
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресконференції у межах візиту до Індії повідомив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає "Укрінформ".
"Я отримав сигнал від президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося", - сказав Туск.
Польський прем'єр зазначив, що доклав значних зусиль для врегулювання "кризи з орденами" і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.
Водночас Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн, підкресливши при цьому, що українці "не можуть шукати жодних виправдань" щодо Волинської трагедії і Шухевича.
"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно - і в нашій історії, і в їхній - але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо євроінтеграції, якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання - ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо", - підкреслив він.
Прем'єр Польщі додав, що він довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання, і в нього склалося враження, що український президент її зрозумів.
"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно",- зазначив Туск.
Що сталося між Україно та Польщею?
Нагадаємо, 20 жовтня Львівська облрада оголосила 2027-й "роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича".
У Польщі УПА вважають відповідальною за масові вбивства поляків на Волині та в Східній Галичині, тому рішення викликало різку реакцію Варшави.
Прем'єр Дональд Туск заявив, що воно дратує поляків і шкодить інтересам України.
МЗС України розкритикувало рішення Львівської облради та назвали його контрпродуктивним.
Польща тим часом готується оголосити небажаною особою депутата облради Святослава Шеремету, автора ініціативи.
Детальніше про те, що сприяє, а що заважає відносинам між двома сусідніми країнами, - читайте у матеріалі РБК-Україна.