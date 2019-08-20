Туск отказал Джонсону в изменении сделки по Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск отказал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону относительно изменений условий Brexit. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что Туск встал на защиту пункта о сохранении режима свободной торговли между Ирландией и Северной Ирландией, который есть в нынешнем соглашении о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

По мнению главы Европейского совета, положение о так называемом запасном варианте "бэкстоп", которое Джонсон предложил вычеркнуть, является гарантией того, что на острове не возникнет жесткая граница.

"Те, кто против поддержки и не предлагают реалистичные альтернативы, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - заявил Туск.

Напомним, Джонсон обратился к Европейскому союзу с предложением изменить механизм по недопущению появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit ("бэкстоп"). Этот механизм подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Также сообщалось, что в случае "жесткого" Brexit в Британии могут возникнуть перебои с продовольством. В частности могут возникнуть проблемы с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива.