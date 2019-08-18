В случае "жесткого" Brexit в Британии могут возникнуть перебои с продовольством

Фото: Brexit (Max Pixel)

Обнародованы секретные документы британского правительства

Великобритания в случае выхода из Европейского союза (Brexit) без соглашения с Брюсселем может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива. Об этом говорится в секретных правительственных документах, под названием "Операция Yellowhammer", передает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, при сценарии жесткого Brexit существует риск возникновения критической ситуации в портах и строгой границы с Ирландией, а также роста расходов на социальное обеспечение.

Составители документов опасаются, что накаливание ситуации на границе с Ирландией может привести к массовым протестам, что в свою очередь может привести к блокированию дорог, а задержки на границе могут коснуться вопроса сроков поставок топлива, что потенциально приведет к сбоям в обеспечении Лондона и юго-востока Британии.

Также предполагается, что до 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками в несколько дней при проходе через французскую таможню.

По предварительным подсчетам, существенные перебои в работе портов могут продлиться до трех месяцев, прежде чем поток трафика улучшится.

Помимо этого британское правительство считает, что пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, потере работы 2 тыс. человек и забастовкам.

Также из-за задержек на пропускных пунктах могут возникнуть проблемы с появлением на прилавках свежих продуктов, вследствие чего на них вырастут цены, что, в свою очередь, коснется сферы соцобеспечения, мелких и крупных поставщиков. Первые будут ощущать последствия Brexit около двух-трех месяцев, вторые - до полугода.

Напомним, согласно опросу, только 34% граждан Великобритании поддерживают перспективу Brexit без заключения с Брюсселем соглашения, почти половина респондентов (49%) считают, что если премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не удастся заключить нового соглашения, то ему лучше отложить Brexit или организовать новый референдум.